اليابان تحذر من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار

حذرت اليابان من اجتياح موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار لجزيرتي أمامي وتوكارا اليابانيتين في المحيط الهادئ.

تسونامي يجتاح جزرًا باليابان

وكشفت الأرصاد الجوية اليابانية عن خطر حدوث موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار قد تغمر مناطق ساحلية في البلاد.

وقالت الأرصاد اليابانية هناك مخاطر من بلوغ التسونامي جزيرتي أمامي وتوكارا اليابانيتين في المحيط الهادئ، لافتة إلى أن ارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار.

ودمرت موجة تسونامي الساحل وألحقت أضرارا ببعض المنازل في منطقتي بالاولي وساتوبايتيا الواقعتين على الساحل الجنوبي لجزيرة سافايي.

وتم الإعلان عن تهديد تسونامي لجزر فيجي ومملكة تونجا وساموا الأمريكية ونيوزيلندا، عقب هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضربت فيجي.

وكان حذر حساب "اليابان بالعربي" بتويتر، الموقع الياباني المتخصص في الشؤون اليابانية، في وقت سابق، من وقوع زلزال هائل قبالة سواحل اليابان، يسبب دمارًا كبيرًا ويتسبب في مقتل 200 ألف نسمة، وتدمير آلاف المنازل، وأطلق عليه البعض بالزلزال المخيف المرتقب.

زلزال مدمر

وكتب اليابان بالعربي عبر تويتر "يحذر الخبراء من أن وقوع زلزالًا هائلًا قبالة سواحل #اليابان يمكن أن يقتل ما يقرب من 200 ألف نسمة وتدمير آلاف المباني".

وبثت اليابان بالعربي مقطع فيديو يوضح الدمار والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها اليابان، في حالة وقوع الزلزال الهائل قبالة سواحل اليابان، ما ينذر بأخطار شديدة.

وكشف موقع "NHK WORLED" الياباني، عبر موقعه الرسمي بالإنترنت، أن لجنة مكونة من خبراء حكوميين يابننيين نشرت تقديرات عن حصيلة القتلى في حال وقوع زلزال ضخم في واحد من خندقين بحريين عميقين قبالة اليابان.

200 ألف قتيل

وذكرت الحكومة اليابانية أن ما يصل إلى 200 ألف شخص قد يقتلون إذا وقع زلزال هائل في واحد من خندقين بحريين عميقين قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. بحسب "NHK WORLED" الياباني.

وأكد "NHK WORLED" الياباني أن لجنة خبراء من الحكومة اليابانية عكفت على دراسة الأضرار المحتملة عن زلزال يقع في خندقي تشيشيما واليابان، وكذلك أمواج التسونامي التي قد تنجم عنه.

وقالت إن جزءًا خندق تشيشيما الذي خضع للدراسة يمتد من المياه قبالة جزر الكوريل إلى هوكايدو. أما جزء خندق اليابان الذي خضع للدراسة فهو يمتد من المياه قبالة جنوبي هوكايدو إلى قبالة محافظة إيواتيه. وبدأت الدراسة بعد كارثة عام 2011 في شمال شرق اليابان.

تدمير 220 ألف منزل

وقالت اللجنة في تقرير نشرته، مؤخرًا، إنه إذا وقع زلزال ضخم بقوة 9.1 درجة على مقياس ريختر على طول خندق اليابان فمن المحتمل أن يزيد ارتفاع أمواج تسونامي عن 10 أمتار إلى أجزاء من منطقة توهوكو وهوكايدو.

كما يقدر التقرير الحكومي أيضًا أن عدد القتلى قد يصل إلى 199 ألف شخص وأن 220 ألف منزل ومبنى ستدمر بالكامل. في حالة وقوع الزلزال الهائل المتوقع.

وجاء في تقرير اللجنة الحكومية اليابانية أيضًا، من خلال تقديراتها لتأثير زلزال ضخم بقوة 9.3 درجة على مقياس ريختر على امتداد خندق تشيشيما. حيث ورد بالتقرير حجم الأخطار التي تحدث نتيجة لذلك، قائلة: "إن أمواج تسونامي يزيد ارتفاعها عن 20 مترا قد تجتاح الأجزاء الشرقية لهوكايدو، وقد تتسبب في مقتل ما يصل إلى 100 ألف شخص وتدمير ما يصل إلى 84 ألف مبنى"

خندق اليابان

وأكدت الخبراء أنه في حال وقوع زلزال ضخم في خندق اليابان في فصل الشتاء فقد يتعرض 42 ألف شخص لخطر الوفاة جراء الهبوط الحاد في درجة حرارة أجسامهم لأنهم قد يضطرون للبقاء في العراء أوقاتا طويلة. وفي حال حدوث نفس السيناريو مع خندق تشيشيما فقد يصل عدد المعرضين للخطر إلى 22 ألف شخص.

وتشير تقديرات اللجنة إلى أن هناك إمكانية لتقليل حصيلة القتلى بنسبة 80% في حال طبقت إجراءات مكافحة كوارث محسنة. وتتضمن تجهيز ملاجئ للاحتماء من التسونامي وضمان أن يبدأ جميع الساكنين في مناطق الخطر إخلاء منازلهم في غضون عشر دقائق من وقوع الزلزال. بحسب تقرير نشرته "NHK WORLED" اليابانية.