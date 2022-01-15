كيروش يجري 4 تغييرات على تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

بعد البداية الهزيلة، أجرى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، 4 تغييرات على تشكيلة المنتخب المصري، في مباراته الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

وسيدخل منتخب "الفراعنة" بتشكيلة معدلة قليلا، أمام غينيا بيساو، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز، مساء السبت، ضمن المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا.

تغييرات في الدفاع

في خط الدفاع، أقدم كيروش على تغيير ظهيريه اللذان تعرضا لإصابة في مباراة نيجيريا السابقة، وهما أكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح.

وقرر كيروش المشاركة بالظهيرين أيمن أشرف لاعب الأهلي، وعمر كمال لاعب نادي فيوتشر.

تغييرات الوسط

وفي خط الوسط، قرر كيروش إبعاد محمود حسن تريزيغيه وحمدي فتحي، عن التشكيلة الأساسية، بعد تراجع مستواهما أمام نيجيريا.

وقرر كيروش إشراك ثنائي الخبرة، عمرو سولية لاعب الأهلي، وعبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، في خط الوسط، بجانب محمد النني الذي استمر أساسيا.

هجوم ثابت

وأبقى كيروش على ثلاثي الهجوم من دون تغيير، وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش جناح شتوتغارت الألماني، ومحمد مصطفى هداف غلطة سراي التركي.