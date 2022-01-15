السودان يخسر أمام نيجيريا ويقترب من مغادرة كأس إفريقيا

انهزم المنتخب السوداني، اليوم السبت، بـ3-1 أمام منتخب نيجيريا، الذي ضمن تأهله إلى دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية.
ومنح صمويل تشوكويزي التقدم لنيجيريا بعد ثلاث دقائق فقط، وأضاف تايو أونيي الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.
وجعل موزيس سايمون النتيجة 3-صفر بعد 36 ثانية من الاستراحة، فيما سجل والي الدين خضر هدف السودان من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
وتتصدر نيجيريا المجموعة بست نقاط، إذ سبق لها الفوز 1-صفر على مصر في أول مباراة.
وتوقف رصيد السودان عند نقطة واحدة من مباراتين، بعد التعادل بدون أهداف مع غينيا بيساو، وأصبح بحاجة للفوز على مصر في آخر مباراة للحفاظ على آماله في التأهل.
وفي وقت لاحق من اليوم، تلعب مصر ضد غينيا بيساو عن المجموعة نفسها (الرابعة).
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