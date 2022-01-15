قيس سعيد: نرفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل فى الشأن الداخلى

جدة - نرمين السيد - أكّد الرئيس التونسى قيس سعيد رفضه لكل المحاولات المشبوهة للتدخل فى الشأن الداخلى، موضحا أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وأنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التى يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.





وذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسى حث -خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج اليوم السبت- القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا فى عملية الإصلاح لتحقيق العدل فى البلاد.

ووجهه سعيد رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال، موضحا أن قانون الإصلاح الجزائى لا يهدف إلى تعقّبهم بل يرمى إلى استرداد أموال الشعب، داعيا إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وأضافت أن مجلس الوزراء صادق على عدد من القرارات الرئاسية وهى قرار يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 يونيو الماضى بين الحكومتين التونسية والإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023، وقرار يتعلق بطرح عمليات التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعى، وقرار يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسى الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعى ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وقرار يتعلق بتحويل صبغة جامعة (جامعة المنستير، جامعة صفاقس، جامعة قابس، جامعة القيروان، جامعة سوسة، جامعة تونس المنار).

وأوضحت الرئاسة التونسية أن مجلس الوزراء وافق أيضا على قرارات تتعلق بتحويل صبغة مؤسسة تعليم عال وبحث (المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير، كلية الطب بسوسة، كلية الطب بتونس، كلية الطب بصفاقس، كلية العلوم بقابس، المعهد العالى للتربية والتكوين المستمر، المعهد العالى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة).

ونوهت إلى قرار يتعلق بتنقيح تطبيق أحكام قانون المالية التكميلى لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصى للسكن الاجتماعى، وقرار يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدى بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس -جلمة (جزء ولاية القيروان - معتمدية حاجب العيون)، وقرار يتعلق بضبط الهيكل التنظيمى للمركز الثقافى الدولى بالحمامات (دار المتوسط للثقافة والفنون).

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى بيان يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم فى الأسعار، واطلع، كذلك، على عرض حول الولوج إلى المنصة المتعلقة بالاستشارة الوطنية.