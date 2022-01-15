مشاهد مخيفة لبركان المحيط ونقل ملك تونغا «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وذكر المصدر أن موكبا من عناصر الشرطة والقوات العسكرية عمل على نقل ملك تونغا إلى مكان آمن، على اعتبار أن قصره القريب من الشاطئ مهدد بالتسونامى، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وفر سكان تونغا، السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامى نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها إباى، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

وقال مسؤولون فى فيجى إن الثوران استمر ثمانى دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوى رعد من بعيد" فوق جزر فيجى، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

وأظهرت مقاطع فيديو مخيفة انفجارات ضخمة ورعدا وبرقا بالقرب من مكان البركان، الذى أطلق عمودا من الرماد فى اتجاه السماء.

وحذرت الأرصاد الجوية فى أمريكا والهيئة الوطنية لحالات الطوارئ فى تشيلى من التسونامى، بعد ثوران بركان فى تونغا.

وأفادت الأرصاد الجوية الأمريكية أن تحذيرا من تسونامى وجه صباح السبت على الساحل الغربى للولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ فى المناطق المعنية، لافتة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر فى جزر هاواى الأميركية.