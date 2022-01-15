تحذير من موجات تسونامى فى هاواى والساحل الغربى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أصدرت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، تحذيرًا من حدوث موجات تسونامى فى جزيرة هاواى وأجزاء من الساحل الغربى للبلاد، فى أعقاب ثوران بركان تحت الماء قبالة مملكة تونجا الواقعة جنوب المحيط الهادئ.





وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر المركز الوطنى الأمريكى للتحذير من تسونامى تحذيرًا لهاواى والساحل الغربى، ويشمل واشنطن وأوريجون وألاسكا، حيث أشار التحذير إلى مستوى تهديد منخفض، ومطالبة السكان بتجنب الشواطئ والممرات المائية والاستجابة لتعليمات المسؤولين المحليين. وضربت أمواج تسونامى شواطئ تونجا اليوم بعد ثوران بركان قوى تحت البحر، مما دفع سلطات الدول على جانبى المحيط الهادئ إلى تنبيه السكان إلى الابتعاد عن بعض المناطق الساحلية لتجنب حدوث أمواج خطيرة محتملة فى المحيط.

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