التحالف العربى: مقتل 340 حوثيًا وتدمير 37 آلية عسكرية بمأرب والبيضاء

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف -فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت- أن هذه الحصيلة جاءت جرّاء تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية فى البيضاء، فضلا عن 33 عملية استهداف ضد المليشيا فى مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد التحالف أنه أحبط محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، محذرًا من استمرار محاولات استهدافهم، ومشددًا على أن أية محاولة عدائية للميليشيات الحوثية سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.
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