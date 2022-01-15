عاجل.. محتجر الرهائن بتكساس يطلب الإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 سنة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بأن المسلح محتجز الرهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس الأمريكية، يطالب بالإفراج عن شقيقته المحكوم عليها بـ 85 عاما.





وأوضحت القناة أن شقيقة محتجز الرهائن محكوم عليها بـ 85 عاما لقتلها عميل FBI وجنديا أمريكيا. وأشارت إلى أن محتجز الرهائن فى كنيس "بيث إسرائيل" بتكساس باكستانى، موضحة احتجاز 4 رهائن بينهم حاخام فى كنيس "بيث إسرائيل". ولفتت القناة إلى أن شرطة تكساس لا تعرف حتى الآن عدد المحتجزين فى الكنيس.

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