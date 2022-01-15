تراجع كبير بسعر الدولار أمام الليرة اللبنانية بعد عودة اجتماعات الحكومة

جدة - نرمين السيد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ فى السوق غير الرسمية، عقب إعلان حركة أمل وحزب الله العودة لاجتماعات مجلس الوزراء المعطلة منذ أكثر من 3 أشهر، بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم المشاركة فى اجتماعات الحكومة قبل تعديل مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى.





وهبط متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مساء اليوم إلى ما دون 25000 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى لسعر الصرف منذ عدة أسابيع، وذلك بعد أن سجل صباح اليوم 27500 ليرة لكل دولار.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكى بالسوق يوم توقف جلسات مجلس الوزراء فى الثانى عشر من شهر أكتوبر الماضى قد سجل 20 ألف ليرة لكل دولار، ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الثلاثاء الماضى حيث سجل 33500 ليرة لكل دولار.

وأعلنت حركة أمل وحزب الله الموافقة على عودة وزرائهم لحضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافى الاقتصادى وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشى والحياتى للبنانيين، وذلك فى بيان مشترك لهما مساء اليوم بعد أكثر من 3 أشهر من تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم مشاركة وزرائهما فى اجتماعات الحكومة قبل تعديل مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى.

كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى أنه سيدعو مجلس الوزراء للإنعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية.