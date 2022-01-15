ارتفاع قتلى أعمال الشغب فى كازاخستان إلى 225 وأكثر من 4500 جريح

جدة - نرمين السيد - قال رئيس النيابة الجنائية فى مكتب المدعى العام فى كازاخستان سيريك شالاباييف اليوم السبت إن أكثر من 4500 شخص أصيبوا، خلال أعمال الشغب فى أنحاء كازاخستان، كما قتل 225 آخرون.





ونقلت وكالة تاس الروسية عن شالاباييف قوله -فى بيان صحفى- "حتى اليوم، تم التعرف على 4578 ضحية. وأصيب 4353 من بينهم 3393 من أفراد ساطات إنفاذ القانون. وخلال حالة الطوارئ، تم نقل 225 جثة إلى مشارح البلاد". وأضافت النيابة أن من بين القتلى 19 ضابط شرطة وأفراد بالخدمة. وأوضح أن بعض القتلى من"عصابات مسلحة شاركوا فى الأعمال الإرهابية وهاجموا مبان ورجال إنفاذ القانون". وتابع أنه "للأسف وقع مدنيون ضحايا للأعمال الإرهابية أيضا". وقالت وزارة الصحة الكازاخستانية إن من بين القتلى 175 شخصا قضوا بعد نقلهم للمستشفيات.

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