إصابة الوزير الفلسطينى أحمد عساف بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اتصالا هاتفيا بالوزير عساف، للاطمئنان على صحته، بعد إصابته بالفيروس وتمنى له موفور الصحة والشفاء العاجل.

من ناحية أخرى، قالت وزير الصحة الفلسطينية مى الكيلة إنها خالطت الوزير عساف فى الآونة الأخيرة قائلة إنها أجرت فحصا وظهرت نتيجته سلبية إلا أنها ستدخل الحجر الصحى لمدة 3 أيام.