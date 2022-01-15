نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث تزايدت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل متابعة طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عنها من المنزل باستخدام شبكات الانترنت بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على ظهور تلك النتائج رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقي

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية وذلك عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها على مستوى جميع المحافظات العراقية رسمياً بعدما تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 18673 طالب عن العام الحالي، و 3454 طالب وطالب ، على ان يبدأ مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الإعلان على أنها ستكون معلنة اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرضها الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

زادت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل حول رابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها أون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين على نحو خطوات جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اختيار ايقونة الاستعلام والبدء على الفور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج من المنزل دون الحاجة للتواجد داخل مكاتب المتخصصة للاستعلام عن تلك النتائج، على ان نساعدكم بتوفيق كل ماهو متعلق حول تلك النتائج على رأس مدار الساعة

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00