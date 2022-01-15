نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنُا” الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 PDF من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم تزايد حولها معدل بحث مئات الآلاف من الطلاب والطالبات والسادة أولياء الأمور لأجل التعرف على تلك النتائج بعدما صرح معالي وزير التعليم والبحث العلمي العراقية على بدء وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على عمليات رفع نتائج الطلاب والطالبات على مستوى جميع المراحل الإدارات التعليمية بالعراق، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان جميع التفاصيل المطروحة المتعلقة حول خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على بدء أعمال نشر نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث يذكر على ان وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي قد فعلت إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج بعدما ان تم الاعلان على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم نحو 3454 من الأعوام الماضية، أي سيكون إجمالي عدد الطلاب المقبولين عن العام الحالي هو 18673 طالب وطالبة،عليه يسعى عدد كبير من الطلاب حالياً على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على نحو خطوات نبدأ الان فى استعراضها أمام حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

اشتعلت مؤشرات البحث على جوجل الى حد كبير وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق وذلك من خلال اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث بالفعل بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على اعمال نشر نتائج الطلاب بدءً من اليوم الموافق ميلادياً السابع والعشرون من ديسمبر الماضي على ان تأتي خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

البدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر فى النهاية على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور على شكل ملفات pdf

على ان يتم التأكيد من قبل مصدر رسمي خارج عن وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية الدراسة بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00