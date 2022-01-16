أميركا: أي عدوان روسي على أوكرانيا ستقابله عواقب قاسية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن أي عدوان روسي على أوكرانيا ستقابله عواقب قاسية.
وذكر بلينكن، خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "أي عدوان روسي على أوكرانيا ستقابله عواقب سريعة ومنسقة وقاسية".
ويأتي حديث بلينكن، في وقت وصلت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وروسيا إلى "طريق مسدود"، مع عدم وجود خطط حالية للاجتماع مرة أخرى بشأن نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات على طول الحدود الأوكرانية.
وأعلنت موسكو أن المحادثات "لم تكن ناجحة"، مؤكدة أنها "لن تسمح بتحميلها مسؤولية الاستفزازات المحتملة حول أوكرانيا"، فيما هددت أميركا بعقوبات اقتصادية ورد فعل قوي إزاء احتمالية غزو أوكرانيا.
وتطالب روسيا بضمانات أمنية من شأنها منع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من التوسع شرقا إلى المناطق التي يعتبرها الكرملين ضمن مجال نفوذه.
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