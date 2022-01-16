أميركا.. احتجاز رهائن بكنيس يهودي في ولاية تكساس

قالت صحيفة فورت وورثستار-تليغرام الأميركية، إن السلطات تتفاوض مع رجل أفادت التقارير بأنه احتجز أشخاصا رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس، خلال صلاة السبت.

وقالت شرطة كوليفيل على موقع تويتر في وقت سابق السبت، إنها تجري عمليات تدخل سريع باستخدام القوات الخاصة في المنطقة، التي يقع فيها مجمع بيت إسرائيل. وأفاد مراسل دوت الخليج أن الشرطة المحلية في منطقة كوليفيل في تكساس تنقل السكان القريبين من محيطة الكنيس.

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