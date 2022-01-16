مصر تجتاز غينيا بيساو بشق الأنفس بهدف صلاح

أحرز محمد صلاح، قائد منتخب مصر، هدفا في الشوط الثاني، ليقود بلاده للفوز 1-صفر على غينيا بيساو بشق الأنفس، في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، السبت.

وسجل صلاح، المرشح مع ليونيل ميسي وروبرتو ليفاندوفسكي لجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، هدف مصر بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 69.

وأصبح رصيد مصر ثلاث نقاط من مباراتين، لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة، مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو، وهو نفس رصيد السودان. ولدى نيجيريا ست نقاط، وضمنت التأهل إلى دور الستة عشر.

وقال صلاح في تصريحات صحفية بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: "أكيد سعيد بالفوز، وليس مهما من يسجل. أحاول المساعدة على قدر استطاعتي. كنا محظوظين قليلا في النهاية".

وكادت غينيا بيساو أن تدرك التعادل قرب النهاية، لكن الحكم ألغى هدفا من ماما بالدي بعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب، عقب تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ.

وكان بوسع مصر تسجيل أكثر من هدف، لكن القائم رد محاولات من صلاح ومصطفى محمد في الشوط الأول والبديل أحمد سيد (زيزو) قرب النهاية.

وستلعب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان، الأربعاء المقبل، فيما تخوض غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.