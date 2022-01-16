إيران تعلن عن أول ثلاث وفيات بالمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن أول ثلاث حالات وفاة في البلاد بسبب الإصابة بالمتحورأوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد هاشمي، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "عدد المرضى المصابين بأوميكرون في البلاد وصل إلى 1162... وردت تقارير عن حدوث وفاة بسبب أوميكرون في كل من تبريز ويزد وشهركرد، ونقل مصاب في حالة حرجة إلى المستشفى في الأهواز".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن إيران رفعت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على السفر برا من الدول المجاورة وإليها وبعض الدول الأوروبية، لكنها أبقت الحظر على المسافرين القادمين من بريطانيا وفرنسا وثماني دول في الجنوب الأفريقي، بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.

واكتشفت إيران لأول مرة أوميكرون في منتصف ديسمبر الماضي، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن وفيات.

ومنذ تفشي الجائحة، تسبب كوفيد-19 في وفاة أكثر من 132 ألف شخص في إيران، وهو أسوأ معدل وفيات في الشرق الأوسط.

وفي 24 أغسطس وحده، توفي 709 أشخاص بسبب المرض. ويقول خبراء إن عدد الوفيات انخفض في الأشهر الأخيرة بسبب التطعيم.

وكثفت إيران التطعيمات في الأسابيع الأخيرة، وأبلغت الآن أن أكثر من 53 مليون إيراني تلقوا جرعة ثانية وأن 12 مليونا تلقوا جرعة ثالثة.

ويبلغ عدد سكان إيران حوالي 85 مليون نسمة.