إسبانيا: لقاحنا المضاد لكورونا سيكون جاهزًا قبل نهاية النصف الأول من 2022

جدة - نرمين السيد - وصرح سانشيز قائلًا: "قبل نهاية هذا النصف الأول، سكون لدينا لقاحنا الخاص"، مؤكدًا أن البلاد تثبت بذلك أنها قادرة على مواجهة الجائحة "بأساليبها ومواردها"، بحسب ما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

ولفت سانشيز إلى استراتيجية التطعيم ضد كوفيد-19 التى نفذتها حكومته، قائلًا إن 90 بالمائة من السكان حصلوا على التطعيم الكامل.

من ناحية أخرى، صرح سانشيز بأن إسبانيا تبرعت حتى الآن بـ 50 مليون جرعة لقاح للدول النامية، لا سيما "للأشقاء" فى أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن هذا الهدف تحقق قبل الموعد المقرر له، حيث كان من المخطط تحقيقه خلال النصف الأول من العام الجارى.