قالت شركة طيران إيجيان اليونانية، السبت، إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى بيروت، في انتظار نتائج التحقيق في سبب الأضرار التي لحقت بإحدى طائراتها في العاصمة اللبنانية.
وقال بيان لأكبر شركة طيران في اليونان، إن الطاقم الأرضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اكتشف أضرارا خارجية في جسم الطائرة، التي أقلعت من أثينا في العاشر من يناير، مما دفع شركة الطيران في اليوم التالي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بيروت.
ولم تذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار التي تم العثور عليها على السطح الخارجي للطائرة.
ورفضت وزارة النقل اللبنانية ما قالت إنها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، تقول إن سبب هذه الأضرار ناجم عن رصاصة.
ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية، رسالة بالبريد الإلكتروني على تويتر تحمل تاريخ 15 يناير تغطي تقييما فنيا لضرر عثر عليه أسفل قمرة القيادة.
وقالت الرسالة: "بعد فحص دقيق خلصنا إلى أن (الضرر) ليس ناجما عن رصاصة".
وقالت الشركة إنها أخطرت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت، وتتوقع تقديم تحديث بشأن استئناف الرحلات إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نفي "رواية الرصاصة".. شركة طيران يونانية تعلق رحلاتها لبيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.