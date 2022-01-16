بريطانيا تسجل أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لبيانات وزارة الصحة البريطانية، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 ، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدني منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.

وبهذا، يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151899.