نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443؛ يُعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة السعودية لتقديم الدعم للأفراد والأسر المستحقين للدعم، وقد تم الإعلان عن موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية، ومن خلال التالي سوف نتعرف معكم عن أهم المعلومات عن الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المُطور حيث يتم صرف الدعم في الشهر التالي للموافقة على الطلب، كما أعلنت أنها قد بدأت في مراجعة ودراسة الطلبات الجديد وسوف يتم صرف أول ضمان اجتماعي للجدد في شهر يناير 2022، لكن يتم صرف الدعم للمستحقين القدامى في بداية كل شهر هجري.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. الضغط على إنشاء حساب جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال وتاريخ الميلاد ورقم الهوية وغيرها. القيام بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها. كتابة رمز التحقق المرئي. قراءة الشروط ثم النقر بالموافقة عليها. الضغط على تسجيل. ستصلك رسالة على جوالك تحتوي رمز التفعيل قم بتدوينه ثم النقر على توثيق.

خطوات تقديم اعتراض على الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن تقديم اعتراض على عدم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور من خلال تباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة الدعم والحماية. تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي بالاسم وكلمة المرور. النقر على تقديم اعتراض. تدوين البيانات المطلوبة بدقة. يتم التواصل معك فيما بعد لمعرفة النتيجة.

متى يتم إيقاف صَرف الضمان الاجتماعي

هناك بعض الحالات التي يتم بها إيقاف راتب الضمان الاجتماعي وهي:

إذا قام المستفيد بالتنازل عن الراتب.

في حالة عدم تحديث المستفيد لبياناته الخاصة.

إذا تجاوز دخل المستفيد عن الحد المسموح به.

عند وفاة المستفيد.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443، كما وضحنا لكم طريقة تقديم اعتراض على الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور وكذلك طريقة التسجيل.