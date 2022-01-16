نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهواتف الجوالة المنافسة بشدة في2022 والأسعار الغير متوقعة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث إصدارات الموبيلات في عام 2022 متوقع أن يشهد عام 2022 صراع بين عملاقة الهواتف النقالة على مستوى اكبر الشركات المصنعة ولكن العام الحالي المنافسة تختلف فالهدف والابتكار في من سوف يتواجد بقوة في قطاع الهواتف الاقتصادية ذات الميزانية المحدودة والأكثر انتشارا ولا يخفى أن أكبر المنافسين في هذا المجال هما شركتي ابل وسامسونج وبالطبع ستكون المنافسة على اشدها وهذا في صالح المستهلك ومن المتوقع أن تبدأ المنافسة بعرض الموديلات والاصدارات جديده في الربع الأول من العام 2022.

الجوالات الأربعة المنافسة بشراسة في 2022

آيفون SE 3

اعاده إحياء للإصدار السابق من هاتف ايفون اس ايه وتعد خطوة جريئة من شركة ابل ومن المتوقع أن يحصل على دعم شبكة الجيل الخامس ويحتوى الهاتف على نفس معالج ايفون 13 “، أحدث هواتق A15 Bionic”.

آيفون 14 ماكس

رغم ان ايفون 13 في بداية إصداره ولم يتجاوز بضعة اشهر إلا أن هذا لا يعنى أن الحديث عن أيفون 14 قد يكون سابق لأوانه الذي سوف يحتوى على عده تحديثات أو ترقيات فى الكاميرا والشكل الخارجي وحجم الشاشة ومن هنا نتوقع إصدارين هما ايفون 14 وايفون 14 برو مقاس شاشة 6.1 بوصة واصدارين اخرين بحجم شاشة 6.7 ايفون ماكس وايفون برو ماكس ومن ابرز التحديثات التي سوف يحصل عليها ايفون 14 برو وبروماكس هما الكاميرا الخلفية ذات الدقة البالغة 48 ميجا بيكسل.

سامسونج جلاكسى S22 – ALTRA

بفضل حجم الشاشة الممتاز والدعم لقلم (اس) فان هاتف جلاكسى S21-ALTRA كان افضل بديل لمحبي استخدام جلاكسى نوت ومن المتوقع فى الإصدار الجديد من هاتف “سامسونغ S22 ألترا” إن يحتوى على مكان مخصص لقلم ( اس) مما يحول من فقدانه وسوف يكون من ضمن مشتملات الهاتف ولن يتم شراءه من الخارج ومن المتوقع ان يتم الإعلان خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/اذار.

سامسونج جلاكسى SE21- FE

الهاتف صاحب السعر الاقتصادي الأفضل ومن اقوي الهواتف بما يقدمه من قيمة مقابل سعر منخفض لا يؤثر على الأداء الرائع ودعمه لشبكة الجيل الخامس والكاميرا متعددة العدسات ومن المتوقع أن يتم الإعلان وإصدارة في شهر يناير الحالي ولكن فى أوربا فقط ومن حيث الأسعار متوقع أن تتراوح من 600 إلى 800 دولار أمريكي واكثر ما يميز الهاتف، سوف يأتي بشاشة مقاس 6.4 بوصة بدقة 2،340 × 1،080 وعدد3 كاميرات تتضمن عدسات 32 ميجا بيكسل و12 ميجا بيكسل و8 ميا بيكسل، و معالج “كوالكوم سناب دراغون.