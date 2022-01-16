نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعى المطور.. كشف اسباب الغاء صرف المعاش لبعض الفئات ورقم الشكاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعى المطور واحد من برامج الدعم المالي للمواطن السعودي، تم تفعيل النظام بعد دراسة عميقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ومن ثم نجد إن البرنامج يعد تطوير للنظام الحالي للضمان الاجتماعي، ولكنة أكثر شمولا وتعدي ليضم فئات اكثر إحتياجا، بدأ البرنامج يستقبل طلبات جديدة لصرف مبالغ الاهلية للمشتركين الجديد منذ نهاية العام الماضي، حيث أنطلق الموقع الإلكتروني لتسجيل بيانات الضمان المطور الجديد منتصف نوفمبر 2021، وسوف يعمل بالتوازي مع البرنامج المطبق حاليا، كي يتمكن من الوصول الي الشمول لكافة المسجلين الجدد و المسجلين علي النظام القديم، ويبقا هذا البرنامج المطور لدعم المواطن الأكثر احتياجا فقط هو القائم.

الضمان الاجتماعى المطور 1443

يعد نظام الضمان الاجتماعى المطور رمز لتنمية المملكة ونظرتها الاوسع والأكثر شمولا، حيث توظف فكرة تحويل المواطن الاكثر احتياجا من شخص يعطي له المال بشكل شهري فقط، الي شخص منتج ومطور في المملكة، حيث يشترط النظام علي المستفيدين الانضمام الي الدورات التعليمية والتدريبية الخاصة بتأهيل المستفيدين في احدي المهارات، والتي لا تتوقف علي قطاع معين وتضم عدد كبير من القطاعات علي مستوي الإنتاج والصناعة والزراعة وكافة القطاعات الاخري، ونجد بحث مكثفا عن المقبولين في النظام المطور من الاشخاص المتقدمين خلال الايام الماضية، خاصة بعد إن تسلم عدد كبير من المسجلين رسائل تفيد أهليتهم وإمكانية صرف مبلغ الضمان لهم، بحيث اعلن كونهم من مستحقي معاش الضمان ، ولذلك بدأ البعض يتسائل لماذ لم نتسلم رسالة اهلية الضمان، وهو ما نوضحة من خلال تقرير شامل عبر موقعكم ثقفني.

اسباب الغاء صرف الضمان الاجتماعي المطور لبعض الفئات

بالفعل أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إن بعض الفئات لن يصرف لها مبلغ الضمان الاجتماعي، وذلك في حالة كانوا ضمن واحدة من تلك الفئات

عدم تصريح المواطن بالدخل الشهري بطريقة صحيحة، وكتابة مبلغ اقل من الحاصل علية. تسجيل بيانات شخصية خاطئة. التأخير في تحديث البيانات، وهو امر يطلب دوريا وتعطي له الوزارة فترة صالحية 30 يوما، وفي حال التاخر عن الموعد يتم الغاء الأهلية للشخص. في حال وفاة المستفيد نفسة.

كيفية تقديم شكوي علي الضمان الاجتماعي المطور

قامت المملكة العربية السعودية بتطوير كافة انظمة المملكة، وعلية خصتت وزراة الموارد البشرية موقع إلكتروني لقبول طلبات المتقدمين للحصول علي راتب الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك تم تخصيص رقم مجاني للشكاوي وهو 19911 وذلك لتقديم مقترحات وتلقي شكاوي واستفسارات بشأن البرنامج.