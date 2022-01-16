تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 على الاندرويد والكمبيوتر Grand Theft Auto V

تعد لعبة جراند ثفت أوتو 5، أحد الألعاب المفضلة التي تهتم بالمغامرات ومن مميزاتها سهولة لعبها على اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، تم إصدار لعبة GTA 5 رسميًا في 2013 شهر سبتمبر وذلك على منصات البلاي ستيشن والاكس بوكس، ومن الجدير بالذكر أنه تم إصدارها على أجهزة سطح المكتب في عام 2015، حيث من أهم المميزات التي تقدمها لعبة جراند ثيفت أوتو 5 أنها تتمتع بتقديم عدد من المغامرات الشيقة من ضمنها، مطاردة السيارات عالية السرعة، المعارك المجهزة بالصواريخ وطائرة Deluxos، وسرقة البنوك المثيرة، أسلحة MK 2، المواجهات مع LSPD، كل ذلك مع مدينة افتراضية تضم تصاميم عالية الجودة والمستوى.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto على هواتف الأندرويد

يوجد العديد من الطرق ولكن من أكثر الطرق الآمنة هي تحميلها من على Google Play، وذلك لأنها تكون موثوقة المصدر ويتم تحميلها باتباع الخطوات التالية:

التأكد من توصيل الهاتف بالإنترنت بجودة عالية.

قم بفتح متجر جوجل بلاي على جوالك الأندرويد.

في المستطيل المخصص للبحث ابحث عن لعبة جراند ثيفت أوتو 5، أو Grand Theft Auto 5.

ومن بعد ستظهر الصفحة الخاصة للعبة جراند ثفت أوتو 5، فقط عليك بالضغط على أيقونة التثبيت، ولابد من توافر مساحة على جهازك.

فور نزولها، عليك ربط اللعبة بالحساب الشخصي على فيسبوك، حتى تستطيع الاستمتاع باللعبة.

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طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 مجانا على أجهزة الكمبيوتر

يوجد الكثير من الطرق لتحميلها على جهاز الكمبيوتر، ولكن يمكنك اتباع اكثر الطرق أماناً من خلال اتباع الخطوات التالية: