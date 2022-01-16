نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن تردد قناة HD ssc sport الرياضية الناقلة لكلاسيكو السوبر الإسباني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزل الان تردد قناة ssc السعودية الرياضية لتجد كل ما يخص البطولات المحلية والأوروبية، فمحبي كرة القدم بحاجة إلى قناة شاملة كل الأحداث على المستوى الكروي سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في العالم ككل، فيمكنك من خلالها متابعة مباريات دوري المحترفين السعودي، فهي تبث كل مبارياته بشكل مجاني تماما على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بثها عبر التردد الجديد من خلال القمر الصناعي عربسات والنايل سات، كما أن الإقبال عليها كبير في الفترة الأخيرة بعد تحديد موعد كأس الأمم الإفريقية وتقوم الشعوب بضبط الترددات الخاصة بالقنوات التي تذيع تلك المباريات.

التردد الجديد لقناة ssc السعودية الرياضية

تعد قناة ssc الرياضية من أهم القنوات الرياضية في السعودية وقد تم انطلاقها وانتشارها بين القنوات خلال مدة قصيرة إلا أنها قد أثبتت نجاح كبير في ذلك المجال، فهي متخصصة في تقديم البرامج الخاصة بكل الأحداث والفعاليات الرياضية التي يتم إقامتها داخل المملكة السعودية، وأهمها منافسات الدوري السعودي للعام الجاري، و منافسات كأس الأبطال.

ونحرص اليوم على تقديم تردد قناة اس اس سي، بعد البحث المتزايد عنها خلال الأيام الأخيرة، فقد ارتفعت مُعدلات البحث حول معرفة الترددات الجديدة لقنوات ssc الرياضية الفترة الحالية خاصة عبر محرك جوجل العالمي، وقد قامت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها للحصول على مشاهدة رائعة لكل ما يخص المجال الرياضي الكروي، وبجودة عالية اهتماما منها بإرضاء مشاهديها عبر جميع الدول العربية والعالم أجمع.

التردد الجديد لقناة اس اس سي:

مُحبي وعُشاق الساحرة المُستديرة، اليكم التردد الجديد للقناة على كلا من القمر الاصطناعي النايل سات والعرب سات:

أولا: تردد قناة ssc على القمر عرب سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ثانياً: تردد قناة ssc الجديد على القمر نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

وفيما يلي تردد قنوات ssc المختصة بالرياضة السعودية، لمشاهدة الأحداث الكروية في المملكة بجودة صوت وصورة عالية: