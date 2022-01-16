“قطاع الطاقة والمعادن” تفعيل الرابط وخطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الأردن 2022 والفئات المستفيدة من الدعم

قامت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الاردن خلال الايام الاخيرة بالإعلان عن تفعيل منصة دعم الكهرباء، وذلك بعدما تم الاعلان ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء في الاردن بشكل عام، وقد اعلن رئيس الوزراء الاردني عن عدم تأثير الاسعار الجديدة للكهرباء على نسبة تصل الى 90% من المواطنين الاردنيين، وهو النظام المقرر ان يتم العمل به خلال الفترة المقبلة بناء على ما اعلنته رئاسة الوزاراء الاردنية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات التسجيل في منصة دعم الكهرباء في الاردن 2022 والتعرف على الفئات المستهدفة والمستحقة للدعم المقدم والتسجيل عبر المنصة.

التسجيل في دعم الكهرباء بالاردن

من المقرر ان يتم تطبيق الاسعار الجديدة الخاصة بالكهرباء في الاردن وتطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بالدعم للفئات المستهدفة من خلال التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء، وذلك بداية من شهر ابريل المقبل، كما تم الاشارة بأن المنصة سوف يتم تفعيلها استقبال طلبات المواطنين للحصول على الدعم والاستفادة من الدعم على الاسعار الخاصة بشرائح الكهرباء الجديدة في الاردن، حيث جاءت شرائح الكهرباء على نحو ثلاثة شرائح مختلفة.

رابط التسجيل في منصة دعم الكهرباء في الاردن 2022

وقد اشار رئيس الوزراء الاردني أنه قد تم تفعيل منصة دعم الكهرباء في الاردن ليتم التسجيل بها من قبل الفئات السنتهذفك للحصول على تعريفة دعم الكهرباء، حيث بدأت علمية استقبال الطلبات للتسجيل عبر المنصة، على أن يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

يجب التوجه في البداية الى منصة دعم الكهرباء في الاردن.

في الاردن. اختيار ايقونة التسجيل من خلال الصفحة الرئيسية.

اختيار ادخال كافة البيانات المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح بالاضافة الى ادخال فاتورة الكهرباء الخاصة به.

ادخال الرمز المرئي ثم الموافقة على الشروط والاحكام.

الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء في الاردن

وقد جاءت الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء في الاردن على النحو التالي.