“تنزيل الأن ” صدور رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق عبر موقع وزارة التعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 لهذا العام الدراسي هو أكثر ما يبحث عنه ويهتم به قطاع كبير من الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء العراق في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع قيام الطلاب بتسجيل رغبات القبول في الجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات خلال الايام الاخيرة بناء على الضوابط التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية 2022، فقد تم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقبول وطرح نتائج الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتعرف على ابرز تفاصيل طرح النتائج.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

اعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية خلال الايام الاخيرة عن غلق باب تقديم رغبات الطلاب في القبول بالجامعات العراقية بجميع المحافظات بها العام الدراسي 2022، وقد تم التوضيح أنه قد ترشح عدد 22 الف طالب وطالبة، وهو ما حال هناك ضغط كبير على مواقع البحث بشأن التعرف على نتائج القبول بناء على ما اعلنته وزارة التربية والتعليم، وقد اكدت بعض المصادر أن نتائج الطلاب سوف يتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء رسميا من حصد النتائج الخاصة بالقبول بالجامعات العراقية للطلاب.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل الرابط الالكتروني الذي يتم من خلاله استخراج نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية بشكل عام، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الولوج الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن النتيجة لتظهر على الفور.

ضوابط القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد حددت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية، ومن اهمها ما يلي.