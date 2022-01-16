نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب app.moe.edu.kw بالرقم المدني (متوسط – ثانوي) وحساب النسبة المئوية في المقال التالي
نتائج الطلاب app.moe.edu.kw بالرقم المدني في جميع محافظات الكويت والتي يتم الإعلان عنها جميعها عبر البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم في الكويت، حيث تقوم البوابة التعليمية والمربع الإلكتروني للنتائج بالإعلان عن النتائج الرسمية للطلاب في العام الدراسي 2021-2022، وتمت مراقبة جميع لجان امتحانات الطلاب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حصول الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، ويتطلع كل طالب بالمراحل المتوسطة والثانوية التعرف على الموعد المقرر للإعلان عنها وكذلك كيفية حساب النسبة المئوية للطلاب في الفصل الدراسي الأول.
نتائج الطلاب app.moe.edu.kw بالرقم المدني (متوسط – ثانوي) وحساب النسبة المئوية
أنهت وزارة التربية والتعليمية بالكويت الإعلان عن نتائج جميع الطلاب بالمرحلة الابتدائية، وقامت بوابة المربع الإلكتروني بالإعلان عن المدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب فيها على أن قام كل طالب بالدخول على المدرسة الخاصة به واستخراج النتائج بالرقم المدني لهم، بينما يترقب الطلاب الإعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية.
نتائج الفصل الدراسي الأول 2021-2022
أنهى طلاب المرحلة الابتدائية التعرف على نتائجهم جميعها بينما يترقب طلاب كل من المرحلة المتوسطة والصف الحادي عشر والثاني عشر انتهاء الاختبارات النهائية للتعرف على الأرقام الخاصة بهم، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالتصحيح الخاص بجميع المواد الذي ينتهي الطلاب من أداؤها أولا بأول، ويتم مراجعة الإجابات بشكل إلكتروني، على أن يتم حصر النتائج من كافة المدارس والإعلان عن المدارس التي رفعت النتيجة على موقع نتائج الطلاب الإلكتروني، على أن يتم دخول كل طالب للتعرف على النتيجة بالرقم المدني.
كيفية حساب النسبة المئوية لنتائج الطلاب (متوسط – ثانوي)
كيفية حساب نسبة 15% من نتيجة المادة، 40 درجة:
- يتم احتساب 15% بتفصيلها إلى 15 على 100، ثم يتم وضع ال 15 في البسط (بالأعلى) ورقم 100 بالمقام في الأسفل.
- يقوم الطالب بكتابة الدرجات التي حصل عليها من الرقم 40 والتي يتم التعبير عنها بالإشارة X بالأعلى ويتم وضع رقم 40 بالأسفل.
- يتم ضرب الكسر السابق في 100 ووضع النتيجة بإحدى الطرفين، عملية ضرب الطرفين ببعضهما (100 ضرب X) ووضع النتيجة في أحد طرفي المساواة وليكن الأيمن، والوسطين كذلك (40 ضرب 15) ووضع النتيجة في الطرف الآخر من المساواة. أصبح لديك معادلة جديدة.
- إما أن تقسم الطّرف المقابل لـ X (وهو 600) على أمثال X (وهي 100) ونضع معادلة جديدة يكون طرفها الأيسر X والطرف الأيمن ناتج قسمة 600 على 100.
- يتم احتساب لمعادلة بإزالة X وهو 600 ويتم قسمتها على 100 ليكون الناتج 6، أي نسبة 15% من رقم 40 تكون 6 درجات.
استخراج نتائج الطلاب 2021-2021 (المتوسطة – الثانوية)
- يقوم الطالب بانتظار إعلان النتائج من تويتر وزارة التربية والتعليم.
- يتم الدخول على (رابط نتائج الطلاب بالكويت).
- يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني ثم بحث.
- يمكن حساب النسبة المئوية باتباع الخطوات السابقة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ