نتائج الطلاب app.moe.edu.kw بالرقم المدني (متوسط – ثانوي) وحساب النسبة المئوية

نتائج الطلاب app.moe.edu.kw بالرقم المدني في جميع محافظات الكويت والتي يتم الإعلان عنها جميعها عبر البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم في الكويت، حيث تقوم البوابة التعليمية والمربع الإلكتروني للنتائج بالإعلان عن النتائج الرسمية للطلاب في العام الدراسي 2021-2022، وتمت مراقبة جميع لجان امتحانات الطلاب واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حصول الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، ويتطلع كل طالب بالمراحل المتوسطة والثانوية التعرف على الموعد المقرر للإعلان عنها وكذلك كيفية حساب النسبة المئوية للطلاب في الفصل الدراسي الأول.

أنهت وزارة التربية والتعليمية بالكويت الإعلان عن نتائج جميع الطلاب بالمرحلة الابتدائية، وقامت بوابة المربع الإلكتروني بالإعلان عن المدارس التي قامت برفع نتائج الطلاب فيها على أن قام كل طالب بالدخول على المدرسة الخاصة به واستخراج النتائج بالرقم المدني لهم، بينما يترقب الطلاب الإعلان عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية.

نتائج الفصل الدراسي الأول 2021-2022

أنهى طلاب المرحلة الابتدائية التعرف على نتائجهم جميعها بينما يترقب طلاب كل من المرحلة المتوسطة والصف الحادي عشر والثاني عشر انتهاء الاختبارات النهائية للتعرف على الأرقام الخاصة بهم، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بالتصحيح الخاص بجميع المواد الذي ينتهي الطلاب من أداؤها أولا بأول، ويتم مراجعة الإجابات بشكل إلكتروني، على أن يتم حصر النتائج من كافة المدارس والإعلان عن المدارس التي رفعت النتيجة على موقع نتائج الطلاب الإلكتروني، على أن يتم دخول كل طالب للتعرف على النتيجة بالرقم المدني.