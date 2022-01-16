تدخل عاجل من مجلس الأمن الأمريكى بعد احتجاز الرهائن فى كنيسة بتكساس

جدة - نرمين السيد - وكتبت ساكى على تويتر، "ممثلون رفيعو المستوى من فريق الأمن القومى على اتصال بقيادة وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أخذ علما بـ"عملية خطف الرهائن فى كنيس يهودي.. وسيستمر فى تلقى معلومات محدثة من فريقه".

وذكرت إدارة شرطة كوليفيل، أنها أجلت السكان من المنطقة المحيطة بمجمع بيت إسرائيل أثناء نشر فرق التدخل السريع.

وفى ذات الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت على تويتر، إنه يتابع الوضع ويتوجه بالدعاء من أجل سلامة الرهائن.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل المبنى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دالاس مورنينج نيوز، وفقا لرويترز.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجز الرهائن يطالب بإطلاق سراح أخته "عافية صديقي"، وهى باكستانية مسجونة فى تكساس بعدما أدانتها محكمة مانهاتن الفيدرالية فى عام 2010 بمحاولة قتل جنود أمريكيين وعناصر مكتب التحقيقات الفدرالى فى أفغانستان.