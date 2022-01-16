تقديم مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي وصيغة طلب واستغاثة مقدمة إلى الديوان والذي يقوم بتيسير التواصل بينه وبين أبناء الشعب، ويقوم بتقديم العديد من الخدمات الكبيرة والإنسانية في المملكة وفي العديد من دول العالم حيث تكون المهمة الأولى له هو تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، كما يعتبر ابناء الوطنية لهم الأولوية الكبيرة والتي تأتي بتلبية الطلبات المقدمة له عبر القنوات الرسمية التي قام ببيانها أو تقديم الدعم العاجل في الكوارث التي من الممكن أن يتعرض لها ابناء الوطن، مثل إغاثات السيول أو تهدم منزل أو حادث أليم وما إلى ذلك.

“البريد الإلكتروني” my.gov.sa تقديم مساعدة مالية من الديوان الملكي aldiwan2030

يقوم الديوان الملكي برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم ملايين الريالات في كل عام كدعم مباشر أو غير مباشر للمحتاجين من ابناء الوطن، حيث يقوم باستقبال طلبات سداد الديون أو نفقات عاجلة أو علاج أو طلب منازل وقطع أراضي مجانية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة، بينما يقوم بتقديم دعم غير مباشر للمواطنين حيث قام جلالة خادم الحرمين الشريفين بالعام الماضي بتقديم المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل من ابناء الوطن، كما يقوم الديوان بإعفاء أبناءهم من العديد من المصروفات التي تصب في صالح الحكومة تيسيرا عليهم.

مجالات الصرف النقدي للديوان الملكي السعودي

يقوم بتقديم مساعدات مالية عاجلة لمتقدمي طلبات المساعدة لموقع أو بريد الديوان الإلكتروني.

يتم تقديم أراضي مجانية لراغبي الحصول عليها مقدمة من الديوان الملكي بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يقوم بتقديم مساكن عاجلة للمتضررين.

يتم تقديم سداد مصروفات عاجلة (ديون – مصروفات دراسية – علاج بالخارج – حالات العجز أو الوفاة).

كيفية إرسال طلب مساعدة على رابط الديوان الرسمي وكيفية التواصل

يتم إتاحة العديد من السبل للتواصل مع الديوان، حيث يتم الموقع والبريد الإلكتروني وتلقي الرسائل الورقية من البريد وطلبات الدعم العاجل عبر أرقام التليفونات، والتي تعمل بكفاءة كاملة في أوقات العمل الرسمية، ويتم بالخطوات التالية: