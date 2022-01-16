نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحديث حساب المواطن برقم الهوية بعد إجراء تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن من أهم الإجراءات التي يجب على كل مستفيد من برنامج الدعم أن يقوم بمراجعتها على الفور في حالة حدوث أى تغيير يحصل في البيانات المرفقة بالحساب الشخصي له في البرنامج، وذلك لتفادي أن يتم إيقاف أو منع صرف حساب المواطن والحرمان من الدعم الذي تقدمه الحكومة من أجل المساهمة في تحسين أوضاع المعيشة لدي المستفيدين وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة تضمن لهم توفير دخل ثابت، وقد فعل برنامج حساب المواطن آلية تحديث البيانات الخاصة بصاحب الحساب من خلال الرابط الرسمي للبرنامج برقم الهوية للتسهيل على المستفيد إجراء التحديث الذي يطرأ في البيانات في أي وقت .

ويعد برنامج حساب المواطن السعودي هو واحد من أهم الخدمات التي انتشرت في السنوات الكثيرة الماضية حيث من خلاله يتم صرف الدفعات شهرياً، وقد وصلنا في البرنامج السعودي المقدم لمحدودي الدخل إلى أكثر من 46 دفعة تم استلامها للمبلغ الشهري، ويمكن للجميع من المواطنين الان الاستعلام عن تحديث حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي.

تحديث حساب المواطن

وقد جاء في شروط استحقاق الحصول على حساب المواطن شرط ضرورة أن يتم تطابق البيانات المطلوب ارفاقها في حساب المواطن مع البيانات الحقيقية لصاحب الحساب الموجودة في جهات إصدارها وفي حالة عدم تطابق البيانات يتم إيقاف أو منع صرف حساب المواطن للمستفيد في الموعد المحدد كل شهر، لذلك لابد أن يحرص المواطن الذي يحصل على دعم حساب المواطن على تحديث البيانات الخاصة به في حالة حدوث أى تغيير في هذه البيانات كتغيير البيانات الشخصية أو قيمة الدخل الشهري او تغيير يطرأ في الظروف المادية لصاحب الحساب، وذلك من خلال رابط برنامج حساب المواطن والقيام بتحديث بياناته إليكترونيا برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

أولاً تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

ثانياً يتم كتابة بيانات الحساب ورقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثالثاً بعد تسجيل الدخول يتم اختيار كلمة استكمال الطلب .

رابعاً يقوم المستفيد بكتابة جميع البيانات المراد تحديثها وإرفاق اى مستندات جديدة ثم يتم الضغط على خيار تحديث.

تحديث حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وقد إتاح البرنامج إمكانية تحديث البيانات الخاص بحساب المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك إليكترونيا من خلال رابط وزارة الموارد البشرية حيث يستطيع صاحب معاش الضمان تحديث بيانات حساب المواطن الخاصة به في حالة حدوث أى تغيير في هذه البيانات ليستمر في صرف الدفعات الجديدة من حساب المواطن، وذلك من خلال الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية وبعد تسجيل الدخول يقوم بالنقر على خيار خدمات اجتماعية ويتم تسجيل البيانات الخاصة بالحساب ورقم الهوية ، يقوم بتغيير جميع البيانات التي يرغب في تغيرها ثم يقوم بتقديم وحفظ الطلب.