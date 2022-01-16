خطوات فتح حساب بنك الراجحي إلكترونياً وكيفية تحويل أموالك دوليا من هاتفك المحمول

مصرف الراجحي علامة مميزة بين بنوك المملكة الأول فى تعاملاته ومصداقيته وفي تقديم خدماته لكافة المواطنين والمقيمين، فهو بنك من البنوك المميزة التى تقدم خدمة فريدة وعلى درجة عالية من المرونة والاحترافية في العمل ، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن طريقة فتح حساب بنك الراجحي الكترونيا، فضلا عن عدد منافذ البنك الذي يغطي أرجاء المملكة والتى تيسر المعاملات، ولكى تتمكن من فتح حساب في بنك الراجحي الكترونيا فكل ما عليك هو اختيار النظام الذي تحتاج إليه، حيث يمكنك الدخول من خلال النفاذ الوطني، ويمكنك أيضا أن تقوم بفتح حساب من خلال الموقع المجهز للأفراد بشكل مباشر، ومن خلال مقالى سوف نوضح كيفية فتح حساب الكترونيا وتفعيله بالخطوات، وكما سنوضح من خلال المقال كيفية تحويل أموالك دوليا من خلال بطاقات مصرف الراجحي نوضح بالتفصيل، وكما يتمتع أصحاب بطاقات الراجحي استخدم بطاقة تحويل الإلكتروني أو بطاقة الرواتب لإرسال أموالك عبر صراف الراجحي أو تطبيق تحويل الراجحي واحصل على تخفيضات مميزة، ومزايا عديدة لكل حاملي بطاقات مصرف الراجحي.

كيفية فتح حساب بنك الراجحي إلكترونيا:

حينما تريد فتح حساب بنكى من مصرف الراجحي الكترونيا يجب اتباع الخطوات التالية:

اولا تقوم باختيار نوع الهوية الخاصة بك مواطن سعودي او مقيم.

ثم عليك بكتابة رقم الهاتف الخاص بك ومنه ستصلك رسالة تتسلم منها الرقم الآلي الخاص بك.

يقوم الشخص المتقدم بتحديد لقب الشخص المراد فتح حساب له سواء كان سيدة أو سمو الأمير أو سماحة شيخ وما إلى ذلك.

ثم عليك بكتابة وادخال البريد الالكتروني وقم بمراجعة الأحرف الخاصة به جيدًا.

ثم بعد ذلك تقوم بتحديد القيمة المالية المحددة التى تكون للعملية في الشهر الواحد، من ثم حدد الدخل الشهري لصاحب الحساب.

التأكد من كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح بدون أخطاء.

الضغط على أيقونة التالي.

ثم نقوم بكتابة الوظيفة واختيار اقرب فرع للبنك لمنزلك وكتابة البيانات الخاصة بالضرائب والمعلومات الخاصة بالاسرة وكذلك ارقام للتواصل مع البنك.

ثم اخيرا الضغط على الموافقة وانتظر استلام رسالة على هاتفك بها رقم الحساب الخاص بك، وعليك بعد ذلك بالذهاب للفرع لاستكمال المطلوب في غضون 30 يوما على الأكثر من تسلمك الرسالة.

كيفية تحويل أموالك دولياً عبر مصرف الراجحي :

لكى يتم تحويل اموالك دوليا ومن خلال اجهزة الصراف الالى الخاص بمصرف الراجحي اتبع الخطوات الاتية: