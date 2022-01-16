لولو ماركت الرياض والخرج تقدم لجميع عملائها صفقات جديدة طازجة مميزة وحصرية لمدة ثلاث أيام كبيرة من التوفير فقط يوم الأحد والاثنين والثلاثاء كما تقدم خصومات هائلة للتسوق الطازج وتتنوع بالعروض من خلال فروعها كما تقدم عرض أخر بنصف الثمن ولمدة أربع أيام بفرع جدة وتبوك متوافر بهم أجمد العروض يتوافر العض بتاريخ 16 يناير 2022 حتي 18 يناير 2022.

عروض الثلاث أيام من لولو الرياض والخرج بأكبر الصفقات الطازجة المميزة

تحتوي الفراولة على فوائد عديدة منها تقوي المناعة والجهاز المناعي، تنظم مستوي السكر بالدم، تساعد في خفض الوزن بشكل ملحوظ، غنية بالأوميجا 3، مصدر جيد للعناصر المفيدة للجسم منها مليئة بالماغنسيوم والنحاس، تحتوي على الألياف الغذائية، حمض الفوليك والبوتاسيوم، متوفرة بالعرض علبة فراولة مصرية طازجة بسعر2.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض برتقال أبو سرة مصري الذي يحتوي على ألياف غذائية حوالي 3 جرام للحبة الواحدة، ملئ بفيتامين C، وفيتامين A، يعمل على سد الشهية لفترات طويلة، يحتوي على مضادات للأكسدة، يقي الجسم من الأمراض السرطانية، يقوي المناعة، يحارب فقر الدم، متاح برتقال أبو صرة مصري سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

أشتري كيلو خس بيرغ مصري وله فوائد عديدة مكافح للألتهابات، يعالج أمراض هشاشة العظام والمفاصل، يساعد في أنقاص الوزن لأنه يحتوي على سعرات قليلة، يقوي الأوعية الدموية والشرايين، يحتوي على الألياف التي تساعد في طرد السموم بداخل الجسم، سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي بدلاً 9.95 ريال سعودي.

أشتري كيوي يوناني سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

نخاع كوسا سعودي سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

جزر سعودي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.75 ريال سعودي.