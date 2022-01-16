نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل نسخة 2022 الجديدة PUBG MOBILE UPDATE بطريقة سهلة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل نسخة 2022 نستعرضها من موقعنا، حيث تعتبر لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب المنتشرة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، فهي مميزة وتحمل العديد من المميزات التي تجعلك تعيش واقع جديد بداخلها، حيث يمكنك أن تتلقي بأصدقائك وتلعب معهم كما تشاء وبأي وقت، والآن سنحاول توضيح كيفية تحديث لعبة ببجي موبايل بكل سهولة من خلال نقاط مختصرة.

خطوات تحديث لعبة ببجي موبايل نسخة 2022

شهد التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل العديد من التعديلات، حيث تظهر جزيرة جديدة تسمى بجزيرة الانعكاس وإحاطتها بالطاقة القوية، كما شهد التحديث عدة أشياء أخرى من المترو الملكي وفيكندي والإصابة بالعدوى أيضًا وغيره الكثير، مع تواجد تحديث آخر في مستوى القتال وإعادة التوازن للعديد من بنادق القصاص مع زيادة سرعة الطلقات وكذلك سرعة التعافي، ويمكنك تحديثها بسهولة داخل جوجل بلاي.

لعبة ببجي موبايل

تضم لك لعبة ببجي موبايل الكثير من الإضافات الجديدة، فهي من أكثر الألعاب شهرة بالعالم ويلعبها العديد من اللاعبين باختلاف أعمارهم، فأنت داخل جزيرة كبيرة تتحرك بها كما تشاء بكل سهولة، كما هي نوع من الألعاب المفتوحة التي يحبها الكثيرين لأنها تطلق له حرية التحرك، عليك أن تختار فريقك المفضل للعب معه كما يمكنك التحدث معه بسهولة بالداخل.

والكثير من العناصر بداخلها متوفرة أيضًا في ببجي الأصلية أي مشابهة لها ولكن بشكل صغير، كل ما عليك قتل جميع اللاعبين بالداخل حتى تصل إلى لحظة الفوز، لا تنسى أن هناك العديد من الخدمات من مركبات أو أسلحة سوف تحتاج إليها بالفعل حتى تفوز، وما جعل اللعبة محبوبة هي الرسومات التي بداخلها والعناصر الجرافيكية المميزة يعطي كل ذلك واقعية عالية.

مميزات لعبة ببجي موبايل

تحتوي اللعبة على العديد من المميزات بداخلها وتأتي بهذا الشكل: