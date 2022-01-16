التأمينات تزف نبأ سارّ بشأن الموافقة على خفض نسبة الإشتراكات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل 1.5%

قامت المؤسسة العامة التابعة للتأمينات الاجتماعية بإصدار بعض التصريحات الجديدة من خلال موقعها الرسمي عبر تويتر، حيث شمل هذا التصريح على موافقتها بشأن إعتماد خفض نسبة الاشتراكات في نظام التأمين عن بعد “ساند” لتكون 1.5%، في نظام ساند يقوم على رعاية الموظف السعودي أثناء فترة تعطله عن أداء عمله نظرًا لإصابته بظروف خارجة عن إرادته، فهذا البرنامج يساهم في سد الفجوة الانتقالية ما بين الوظيفتين، وذلك عن طريق توفير الحد الأدنى من الدخل، على أن يوفر له ولأسرته حياة طيبة كريمة فضلاً عن توفير التدريب الملائم ومن ثم مساعدته في إجراء عملية البحث عن وظيفة أخرى، بناءً على نتيجة التقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، مؤكدة بأن التقييم الدوري للنظام ومراجعة نسب الاشتراك مستمرة وفق الآلية المعتمدة، في ظل تطوير وتحسين الأنظمة والتشريعات، ونشرت تفاصيل القرار عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، وياتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المؤسسة عملائها في حال وجود أي استفسار إلى مراجعة صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام ساند في بوابتها الإلكترونية أو التواصل مع قنوات العناية بالعملاء الرقمية المتعددة، لافتة إلى أن أكثر من 93% من المستفيدين من نظام ساند ضد التعطل راضيين عن البرنامج، كما تم الدعم لأكثر من 84 ألف منشأة ، وأكثر من 477 ألف مشترك من العاملين في المنشآت المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا وتبعاتها من انتشار المتحور اوميكرون والحد من إنتشاره.

قرار التامينات الموافقة على تعديل نسبة الاشتراكات في نظام ساند:

من الجدير بالذكر أن المؤسسة قامت بإعلانها عن موافقتها حول تعديل النسب التي تتعلق بالاشتراكات التابعة لنظام التأمين عبر صفحتها الرسمية في تويتر كما هو موضح بالصورة وخاصة ضد التعطل عن العمل ساند، حيث تم اعتماد تقليل نسبة الاشتراك كي تصل حتى 1.5% من أجر الاشتراكات بدلاً من نسبة 2%، على أن يتحملها مناصفة المشترك وصاحب العمل وذلك ابتداءً من يوم 1\1\2022، وقد أشارت المؤسسة بأن هذا القرار جاء نتيجة عملية التقييم المستمرة بشكل دوري للالتزامات التي يحرص عليها الصندوق إلى جانب المنافع الممنوحة التي يقوم النظام بتقديمها، وعملية التقييم المستمرة للنظام إلى جانب مراجعة نسب الاشتراك ستظل مستمرة في ضوء الآلية التي تم اعتمادها، الأمر الذي ينتج عنه مرونة الإجراءات من أجل تحسين وتطوير التشريعات والأنظمة، كما قامت بالتأكيد القرار الخاص بخفض نسبة الاشتراكات لن يؤثر مطلقًا على قيمة التعويض المستحقة للأفراد المستفيدين سواء خلال الوقت الحالي أو في المستقبل.

تفاصيل نسبة تحمل الاشتراكات الجديدة:

ونوضح من خلال هذا المقال النسبة الجديدة التي تتعلق بالاشتراكات وهي:

0.75% على المشترك

0.75 % على صاحب العمل

بدلاً من نسبة 1% على المشترك

1% على صاحب العمل

ونذكر من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال أن المؤسسة قامت بإرسال دعوة لجميع العملاء في حالة تقديم أي استفسار أو سؤال، فعليهم مراجعة الصفحة الخاصة بالأسئلة المنتشرة المتعلقة بنظام ساند في صفحتها الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت، أو التواصل مع القنوات المسؤولة عن العناية والاهتمام بالعملاء الرقمية المختلفة.