تجديد رخصة القيادة في السعودية اون لاين 2022 بالخطوات عبر أبشر

تعد منصة ابشر من أهم المنصات الحكومية التي تقوم بعرض العديد من الخدمات في السعودية، تزداد عمليات البحث حول رخصة القيادة وتجديدها، ونقوم من خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية تجديد رخصة القيادة اون لاين من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة نوضحها من خلال المقال ونوضح كذلك رابط التقديم لمنصة ابشر، حيث أعلنت وزارة الداخلية في المملكة عن إمكانية تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة في المملكة، يهتم الرجال والنساء من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من الأمور المهمة التي يجب التعرف عليها، فلا يمكن لأي شخص داخل السعودية قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة قائمة الصلاحية، ويمنع من خلال القوانين التي أعلنت عنها وزارة الخارجية بالسواقة برخصة قيادة منتهية الصلاحية، ومن يخالف القوانين يتحمل المسؤولية القانونية ودفع الغرامات المالية، وتجنب الوقوع في الخطأ، وذلك لمنع التجمعات والتخالطات، حيث تهتم الحكومة في المملكة الحفاظ على سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون والحد من انتشاره.

كيفية تجديد رخصة القيادة في السعودية:

يمكن تجديد رخصة القيادة من خلال منصة ابشر اون لاين باتباع الخطوات الاتية:

اولا الدخول الى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

ثم تقوم بكتابة وإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية، وفي حال لم يكن لديك حساب قم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول جديد.

ثم تقوم بكتابة كلمة المرور.

ثم تقوم بكتابة وادخال رمز التحقق المرسل برسالة نصية على الهاتف المحمول.

ثم تقوم بالدخول لقائمة خدماتي من خلال الخيارات في جانب الصفحة.

على الشخص القيام بالضغط على أيقونة تجديد رخصة.

ثم تقوم بكتابة وإدخال البيانات المطلوبة في الصناديق الفارغة.

ثم تقوم بكتابة وإدخال الأوراق والمستندات المطلوبة، بالصيغة المناسبة.

ثم تقوم بإختيار طريقة الدفع المناسبة، ودفع الرسوم المطلوبة.

واخيرا تقوم بالضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

الشروط الواجب توافرها لتجديد رخصة القيادة في السعودية 2022

يجب توفر عدة شروط لتجديد رخصة القيادة واهمها مايلي:

يشترط لتجديد رخصة القيادة أن تكون الفترة المتبقية من رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.

كما يشترط لتجديد رخصة القيادة دفع الرسوم أو مخالفات التأخير إن وجدت إلكترونياً عبر نظام سداد.

ويشترط لتجديد رخصة القيادة من خلال ابشر اون لاين دفع المخالفات المرورية – إن وجدت – إلكترونيًا عبر نظام سداد.

كما يشترط لتجديد رخصة القيادة أن يكون لدى مقدم الطلب الدخول وفقاً للبصمة.

ويشترط لتجديد رخصة القيادة أن يكون المتقدم على قيد الحياة.

ضرورة اجتياز الاختبار الطبي

كيفية تجديد رخصة القيادة في السعودية.