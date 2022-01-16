نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق الخاصة به 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور يستهدف الفئات الاكثر احتياجاً فى السعودية، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد والذي تستهدف من خلاله تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول لاستقرار ودعم الاسر السعودية وتحقيق العدل والمساواة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم المالي لمن يستحقه، وسوف نوضح لكم تلك الشروط وخطوات التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وأيضاً الفئات المستحقة له.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 1100 ريال سعودي، وذلك للأسرة بأكملها. ألا يزيد دخل الفرد داخل الاسرة عن 550 ريال شهرياً. تقديم الاوراق والمستندات التي تؤكد أحقية المواطن للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. عدم امتلاك المواطن المستفيد لأصول ذات قيمة عالية. عدم امتلاح محال تجاري باسمه.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

أم الايتام.

زوجة المواطن السعودي الأرملة أو المطلقة.

الزوجة الغير سعودية والمتزوجة من مواطن سعودي تعاني من دخل محدود لأسرتها.

أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية.

أسر السجناء.

رابط التسجيل فى عاش الضمان الاجتماعي المطور

أطلقت وزارة الموادر البشرية حملات التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من بداية شهر ديسمبر الجاري، وكل يوم يزيد عدد المسجلين على الضمان الاجتماعي، ويمكن الان الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa لتسجيل والحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور تتولاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، فهى التى تقوم بعمل الدراسات على الأسر المقدمة للحصول على الدعم المالي وذلك لتأكد من استحقاقها له، زيت صرف مبالغ الضمان الاجتماعي المطور بناء على مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين”الملك سلمان”، ويتم تحديد مبالغ الدعم بناء على بعض الشروط منها عدد أفراد الأسرة واحتياجاتهم اليومية بالإضافة ادخل الأسرة الشهري.

متى يتم توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الحالات التي تستدعي توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي وهي:

وفاة المستفيد.

تقديم معلومات غير صحيحة عن المستفيد من المعاش.

التأخير فى تحديث البيانات.

إذا ثبت قدرة المستفيد بالمعاش على العمل.

عند التنازل عن المعاش.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمعاش الضمان الاجتماعي المطور والشروط الخاصة به بالاضافة إلى الفئات المستحقة لطلب المعاش، وخطوات التسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالاضافة لموعد صرف رواتب معاش الضمان الاجتماعي والتي ستكون فى القريب العاجل، وحالات توقف صرف المعاش، نتمنا ان نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.