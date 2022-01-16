نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد وموعد صرف المعاش للمتقدمين الجدد وشروط النظام المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد وذلك بشروط وأحكام مطورة وذلك لاستهداف الأسر الأشد احتياجا للنظام بالمملكة وتم إصدار النظام المطور وفقا للمؤسسات والوزارات القائمة على تطوير البرنامج ورفع مستوى معيشة المحتاجين بالمملكة عبر استهدافهم براتب الضمان الاجتماعي الجديد وقد صرحت الوزارة أيضا أن المواطنين المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي بالنظام القديم فسيسري عليهم النظام القديم حتى انتهاء الخطة الخاصة بهم وإعانتهم للخروج من حالة الاحتياج وفقا للائحة برنامج المساعدة الجديد، وذلك من خلال الاستمرار على القوانين التنفيذية لنظام الضمان الإجتماعي الجديد.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد

وقد بينت الموضوعات في العدد الجديد ومنها نظام المساعدة الاجتماعية المطورة أنه يسمح للموظفين بالتقديم للضمان الاجتماعي، وذلك وفق ما أوضحت لائحة برنامج الضمان الجديد على أن يستمر تطبيق نظام الضمان القديم عليهم واستقبال طلبات التقديم للمتقدمين وفق الشروط الآتية:

أولا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة.

يتم استثناء المرأة المتزوجة من رجل سعودي من شرط الجنسية.

يستثنى أيضا المرأة الغير سعودية المطلقة أو الأرملة ولها أبناء سعوديين تراعهم.

تقوم الوزارة باستثناء أصحاب الهمم الحاصلين على بطاقة تنقل من شرط الجنسية أيضا.

ثانيا يشترط أن يكون الدخل الخاص بعائل الأسرة 1100 ريا سعودي.

ثالثا دخل الأفراد التابعين بحد أقصى 550 ريال سعودي للفرد.

رابعا بالموافقة على برنامج الضمان الاجتماعي فيجب أن يتبع الفرد الخطة المقدمة من البرنامج للخروج من حالة الاحتياج إلى الإنتاج.

خامسا يجب أن يكون المتقدم غير مقيم بأحد دور الرعاية داخل السعودية.

سادسا في حالة وجود أجد أبناء الأسرة في دراسة خارج البلاد فهذا لا يعد مشكلة في التقديم.

سابعا في حالة وجود أكثر من أسرة للمتقدم فيتم اعتبار كل أسرة على حدى وفقا لشروط الضمان الاجتماعي الجديدة.

ووضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد والذين تم إرسال رسالة تفيد بقبولهم في النظام الجديد منذ يومين أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي سيكون في الشهر التالي لشهر قبولهم مباشرة أي سيكون في شهر فبراير القادم إن شاء الله.

نتيجة استحقاق التسجل لبرنامج الضمان الاجتماعي

قامت الوزارة بالرد اليوم على المتقدمين على طلبات التقديم في البرنامج حسب اللائحة لبرنامج الضمان الاجتماعي وقد جاء مشروع نظام الضمان الاجتماعي وتفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد ومنها نظام الضمان الاجتماعي وأهم قرارات مجلس الوزراء بأنه يتم قبول الطلبات وفقا للشروط وتساءل الكثير عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي فقد نصت قوانين وشروط نظام الضمان الجديد أنه سيتم إيداع الراتب بدءا من الشهر التالي مباشرة لقبول المتقدم حيث سيكون إيداع الراتب إن شاء الله في شهر فبراير القادم.

مقياس راتب الضمان الاجتماعي الجديد

بعد توضيح كيف سيتم التعامل مع المسجلين القدامى وسيتم ترك مهلة الخطة سارية لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي يشمل الموظفين عبر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بالصيغة النهائية له اليوم فسيتم احتساب الراتب كالآتي:

يتم احتساب 50% من دخل الأسرة كدخل غير مكتسب.

يشترط أن يكون دخل العائل 1100 ريال فأقل.

كما يجب أن يكون دخل التابعين 550 ريال فأقل.

سيتم إيداع المعاش في الشهر التالي لشهر القبول مباشرة إن شاء الله.

يمكن للمتقدم التواصل وتقديم شكوى عبر رقم الضمان الاجتماعي المجاني، ويعد معاش الضمان الاجتماعي المطور الحالي من أفضل الأنظمة الخاصة بالدعم المالي المقدم للمحتاجين بالمملكة حيث يقوم بتوفير الاحتياجات المادية للأسرة بالإضافة إلى العمل على تحويل الأسرة إلى حالة الإنتاج بدلا من الاحتياج عبر الخطة المقدمة من الوزارة بالتعاون من مؤسسات الضمان الاجتماعي المطور، وذلك عبر خطة يجب أن يتبعها المستفيد بشكل كامل.