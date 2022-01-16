فاوتشي في عين العاصفة.. جدل ساخن بشأن ثروته في 2020

تلقى السيناتور الأميركي عن الحزب الجمهوري، روجر مارشال، السبت، الإفصاحات المالية غير المعلن عنها لكبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أنتونتي فاوتشي عن عام 2020، الذي بدأ فيه تفشي فيروس كورونا.

وجاء الكشف عن هذه الحسابات المالية بعد جدل ساخن في مجلس الشيوخ، بين فاوتشي ومارشال، وصف فيه الأول الثاني بـ"المعتوه"، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وتحتوي الإفصاحات المالية عن أن لدى عائلة فاوتشي استثمارات بلغت أكثر من 10.4 مليون دولار.

وخلال العام الوبائي 2020، بلغ إجمالي دخل الأسرة والامتيازات التي نالتها نحو مليون و782 ألف دولار، بما في ذلك الدخل والمزايا الفيدرالية.

وبلغت امتيازات فاوتشي من السفر والمهام الخارجية 119 ألف دولار، كما زادت حسابات الاستثمار بنحو 794 ألف دولار.

وعمليا، يشغل فاوتشي منصب مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية، بجانب مهمة استشارية للرئيس الأميركي، وتشغل زوجته كريستين جرادي وظيفة كبيرة علماء الأخلاق الحيوية في المعاهد نفسها.

وخلال 2020، حصل على راتب قدره أكثر من 434 ألف دولار أميركي، بما يفوق جميع الموظفين الفيدراليين، الذين يبلغ عددهم 4.3 مليون موظف، بمن فيهم الرئيس جو بايدن نفسه، أما زوجته فقد حصلت على 234 ألف دولار كرواتب عن العام نفسه.

ويعتقد بعض أنصار اليمين في الولايات المتحدة أن الطبيب الشهير استفاد من الجائحة، لكن الإفصاحات المالية أظهرت أنه استثمر بشكل سليم في صناديق استثمارية.

وعلى سبيل المثال، تظهر البيانات أن فاوتشي يمتلك حصة في مطعم في سان فرانسيسكو، لكن لم يتلق أي دخل من المطعم خلال السنة المالية 2020.