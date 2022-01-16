نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير وكيفية احتساب عدد أفراد الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير وشروط الحصول على الدعم لكل المستحقين من بوابة سكني وكيفية احتساب عدد أفراد الأسرة، كما تتيح بوابة سكني إمكانية حساب الدعم من خلال حاسبة الدعم السكني لحساب الدعم وهي أداة يمكنها حساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لكل مستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت التجهيز فضلا عن القروض العقارية وقيمة التمويل النهائية والإعتماد على معايير إضافية مثل الإلتزامات المالية الأخرى للمستفيد والجهات التمويلية.

موعد نزول الدعم السكني لشهر يناير

تحدد يوم الإثنين الموافق 21-06-1443 هجريا والموافق 24-01-2022 موعدا من أجل نزول الدعم السكني لكل المستحقين وهو مايعني أنه يتبقى قرابة الأسبوع على نزول الدعم السكني وصرف الدعم لكل المستحقين بشكل أساسي.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك مجموعة من الشروط للحصول على الدعم السكني وأهمها :

أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن لا يسبق للمواطن الحصول على الدعم السكني من قبل.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للدعم السكني عن 25 سنة.

يجب أن تكون الأسرة المقدمة للدعم السكني مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب عدم وجود سكن مناسب للأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني.

يجب توافر كافة الشروط والتي يتم مراجعتها بشكل رسمي ودوري.

يذكر أنه حال كان وقت صرف الدعم السكني وقت عطلة رسمية، يتم صرف الدعم السكني في أول يوم عمل من قبل برنامج سكني والتابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والتي تعمل على إعطاء المواطن السعودي الدعم السكني بشكل أساسي.

طريقة حساب الدعم السكني

يمكن حساب الدعم السكني من خلال حاسبة الدعم السكني من خلال حاسبة الدعم السكني، حيث يتم ملئ مجموعة من البيانات الهامة وأهمها.

قيمة التمويل

مدة التمويل

عدد أفراد الأسرة

الدخل الشهري

الإقرار بالإطلاع على إخلاء المسئولية.

خطوات التسجيل في الدعم السكني 1443

يمكن التسجيل في الدعم السكني من خلال خطوات بسيطة.

الدخول على برنامج سكني.

إدخال وتعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال ورمز التفعيل وكلمة المرور.

النقر على كلمة “التقديم لطلب الدعم السكني” والموافقة على الشروط والأحكام.

حيث أكدت منصة سكني أن احتساب عدد أفراد الأسرة يتم من خلال حساب الزوج والزوجة والأبناء مثل أحمد متزوج ولديه طفلان، ويصبح وقتها عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، في حال عدم وجود دخل، تقوم وزارة الإسكان من خلال برنامج الإسكان التنموي بتخصص منتجات سكنية والتي تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود ومعدومي الدخل بشكل أساسي، ويقصد بالأسرة الأشد احتياجا هي الأسر ذات الدخل المنخفض.