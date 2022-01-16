نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات: فتح تأشيرة الزيارة العائلية وتحديد المهن التي يحق لإصحابها إستقدام الزوجة والأبناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات ، تقدم المملكة العربية السعودية للوافدين والمقيمين فيها العديد من الخدمات التي تعد من ضمنها تأشيرات الزيارة العائلية ويتمكن من خلالها الوافد إستقدام الزوجة والأبناء وأقاربة من الدرجة الأولي لقضاء فترة داخل المملكة بحسب مدة التأشيرة.

الجوازات توضح خطوات إصدار تأشيرة الزيارة العائلية

فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن التأشيرات لزيارات العائلية يتم منحها فقط لأقارب الوافدين من الدرجة الاولي وذلك للزوجة والأبناء والوالدين.

خطوات استخراج تأشيرة زيارة عائلية

أولاً الدخول على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

إختيار تبويب المواطن او المقيم.

الإنتقال لخدمة التأشيرات الإلكترونية.

الإنتقال للمقيم، ومنها لطلب زيارة عائلية.

الموافقة على التعهد الذي يظهر أمامك.

ملئ كافة البيانات الموجودة في الطلب بشكل دقيق وصحيح.

طباعة الطلب والقيام بتوثيقة من جهة العمل التابع لها.

مراجعة الطلب من الغرفة التجارية وبعد ذلك من وزارة الخارجية.

ويتم إرسال صورة من تأشيرة الزائر والأوراق الهاصة به من صورة التأشيرة، صور شخصية، أصل إثبات العلاقة بالمقيم، أصل جواز السفر للزائر، تذكرة ذهاب وعودة للسعودية.

الجوازات توضح المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية

فقد أوضحت إدارة الجوازات السعودية أنه يسمح لجميع المهن بالتقديم لطلب زيارة عائلية، وذلك بإستثناء مهنة عامل زراعي، عامل عادي، عامل صناعي، مهنة سائق خاص، سائق شاحنات.

كيفية تمديد تأشيرة الزارة العائلية ؟

يتم تمديد فترة الزيارة العائلية من خلال شروط وضعتها إدارة الجوازات السعودية ممثلة في:

أن يكون جواز السفر الخاص بالممد له مستمر لفترة لا تقل عن 7 أشهر.

إلا تتجاوز مدة الزيارة بعد التمديد 180 يوما بعد تاريخ دخول المملكة.

تحديث:

مدة الزيارة العائلية

زيارة 6 أشهر وتكون الرسوم 3000 ريال سعودي.

زيارة لمدة عام كامل برسوم 5000 ريال سعودي.

زيارة لمدة عامين برسوم 8000 ريال سعودي.

ينتظر مئات الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية فتح باب الزيارات العائلية لاستقدام أقاربهم من الزوجة والأبناء والأم أو الأب، تلك الزيارات المسموح بها، وخلال فترة قصيرة من الأن سنعلن لكم كافة التفاصيل الخاصة بالزياارت القادمة والرسوم المستحقة لها.

مصير الزيارات العائلية في السعودية ٢٠٢٢

تم تعليق جميع التأشيرات في المملكة العربية السعودية بناء على تصريحات الجوازات السعودية وبالتالي تعليق الزيارات العائلية، وذلك ما يرجع لانتشار فيروس كورونا مؤخراً حول العالم، وعلى الصعيد ذاته فقد تم افتتاح تأشيرات العمرة ابتداءً من شهر رجب المقبل.

نتمنا استقرار الأحوال وعودة التأشيرات العائلية في السعودية فى القريب العاجل.. في انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.