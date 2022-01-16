"مصير معلق" لجوكوفيتش بأستراليا.. وترقب لقرار الحسم

لا يزال مصير نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش معلّقًا في أيدي المحكمة الفيدراليّة الأستراليّة، التي يُنتظر أن تُصدر في وقت لاحق، الأحد، قرارها بشأنه، بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها مرّة ثانية.

وقال محامو جوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة".

كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة، التي تعتبر أنّ وجود الصربي (34 عاما) في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".

وبعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ألغت الحكومة الأستراليّة مرّة جديدة، الجمعة، تأشيرته.

لكنّ جوكوفيتش، الذي لا يُخفي رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا، يعتزم أن يُواجه هذا القرار حتّى النهاية.

وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إنّ وجود جوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت يواصل المتحوّر أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.