ألمانيا تسجل 52504 إصابات جديدة بكورونا و47 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و965977 بعد تسجيل 52504 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إلى 115619 بعد تسجيل 47 وفاة جديدة.