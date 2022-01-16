إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس بتكساس

قال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهائن أمس السبت في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس قد أُطلق سراحهم جميعا دون أن يصاب أحدهم بأذى.
وأضاف أبوت على تويتر بعد أكثر من عشر ساعات من احتجاز أربعة أشخاص رهائن في الكنيس الذي يطلق عليه اسم بيت إسرائيل “تمت الاستجابة للدعوات. جميع الرهائن على قيد الحياة وسالمين”.
كما أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل محتجز الرهائن في كنيس بولاية تكساس وذلك بعد إطلاق الرهائن المحتجزة.
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