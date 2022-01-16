قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد إن الهند سجلت 271202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.12 مليون.
وأضافت الوزارة أنها سجلت 314 وفاة جديدة بكوفيد-19 مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486066.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 8 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.