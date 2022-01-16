الهند تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 8 أشهر

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد إن الهند سجلت 271202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.12 مليون.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 314 وفاة جديدة بكوفيد-19 مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486066.