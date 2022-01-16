طلب مساعدة مالية من بيت الزكاة الكويتي وطرق التواصل (رقم التواصل _موقع_ بريد الكتروني)

طلب مساعدة مالية من بيت الزكاة الكويتي وطرق التواصل تصدر مؤشرات البحث في الكويت عبر الإنترنت، وذلك بسبب اقتراب حصول المواطنين الكويتيين على مستحقاتهم من بيت الزكاة، وفي موضوعنا اليوم سنتناول أهم النقاط التي تخص البيت من حجز موعد للبيت وأرقام البيت الساخنة، وتعد الزكاة فرض على كل مسلم منحه الله من المال ما يكفيه ويزيد فيجب عليه التصدق بجزء من ماله زكاة للأشخاص التي حالتها الاجتماعية مذرية وتحتاج إلى العون والمساعدة المادية.

طلب مساعدة مالية من بيت الزكاة الكويتي وطرق التواصل

يمكنكم الاتصال ببيت الزكاة والتواصل مع العاملين هناك في مواقيت العمل الرسمية والتي هي ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر طول أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت ويتم الاتصال بهم من خلال الأرقام وطرق التواصل التالية:-

الاتصال على أحد الأرقام الساخنة للبيت وهي (22241880 ، 22241887 ، 22241884 ، 22241886 ، 22241881 ، 22241882 ).

أو من خلال إرسال فاكس على رقم 22241889 .

وأما أرقام البدالة هي 2240225 داخلي / 802 / 803 / 810 / 811 / 812 ).

وأخيرًا يمكنكم إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

كيفية الاستعلام عن مساعدات بيت الزكاة في الكويت

باتباع الخطوات التالية يمكنكم الاستعلام عن مساعدات بيت الزكاة:-

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببيت الزكاة من خلال الدخول على الرابط www.zakathouse.org.kw.

بعد ذلك قم بالتوجه إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ومن اختر “خدمات طالبي المساعدة”.

ثم قم بالنقر على نوع استفسارك وذلك من خلال القائمة التي تحتوي على كافة الاستفسارات وهي “الاستعلام عن المساعدات”.

قم بإدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة منك على الصفحة ثم قم بالنقر على أيقونة “بحث”.

وبعد هذه الخطوة يقوم الوقع بعرض صفحة تحتوي على كل البيانات والتفاصيل التي تخص الاستعلام عن مساعدات بيت الزكاة الكويتي.

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