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عمر شويل - جدة طريقة شحن زين هو ما يبحث عنه الكثير من المستخدمين لمعرفة طرق الدفع المتنوعة، خاصة أن شركة زين من أكبر شركات الاتصالات في الوطن العربي بحيث يستخدمها الكثير من المواطنين، فهي تتواجد في السعودية والسودان والأردن والكويت وفي مجموعة من الدول المختلفة، وبدايتها الكويت وهي من أكبر ثلاث شركات موجودة في المملكة العربية السعودية

طريقة شحن زين

تقدم زين مجموعة من العروض المتنوعة والمختلفة مما جعلها تحقق الكثير من الأرباح، حيث زاد عدد عملاء الشركة بشكل كبير نظرًا لما تقدمه الشركة من مجموعة من العروض والخدمات المميزة للعملاء وهي تحرص على إرضاء عملائها بحيث تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة الشحن التي وفرت مجموعة من الطرق المتنوعة.

أصبحت زين توفر طرق شحن متنوعة ومختلفة للتسهيل للعميل اختيار خدمة الشحن التي تناسبه فهي توفر للعميل إمكانية الشحن أونلاين في حالة كان يمتلك فيزا أو ماستر كارد، مع توفير خدمة شحن الخطوط مسبقة الدفع، وتوفر شحن رصيد مجانًا عبر كود، وهي تقدم خدمة شحن كل الخطوط الخاصة بها.

توفر بطاقة شحن زين 20 بحيث يتمكن العميل من شحنها بسهولة من خلال الرقم الموجود عليها، وسهلت للعميل إمكانية الحصول عليها وشحنها للتسهيل عليه إمكانية شحنها بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة بالإضافة لخدماتها المميزة التي يتم تقديمها.

طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي

يتم شحن خط زين مسبقة الدفع عبر مجموعة من الخطوات المحددة التي توفرها الشركة كالتالي:

يتم في البداية الاتصال بكود *141* ثم يتم كتابة رقم بطاقة الشحن #.

الضغط على زر اتصال يتم بعدها استقبال رسالة تحمل قيمة الشحن بعد إدخال الكود المختصر للشحن.

ويمكن الشحن عبر الاتصال برقم 1717 وإتباع الخطوات التي تتبع عملية الشحن، أو عبر الاتصال بالرقم وإتباع تعليمات الرسالة الصوتية للانتهاء من عملية الشحن.

شحن بطاقة زين السعودية

يتم شحن بطاقة زين السعودية بقيمة 20 ريال التي تعطي رصيد بقيمة 17.39 ريال سعودي، وبطاقة شحن زين 50 ريال تعطيك رصيد تصل قيمته 43.48 ريال سعودي.

يمكن شحن زين نت من خلال شبكة الأنترنت ويتم ذلك عبر فتح الموقع الرسمي لزين عن طريق بطاقات الائتمان من خلال إتباع الخطوات التالية: