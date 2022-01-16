رغم قرار حكومة أستراليا.. جوكو يلعب أول مباراة في هذا الموعد

قال منظمون إن لاعب التنس الأول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش سيخوض مباراته الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ضد مواطنه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، مساء الاثنين، باستاد رود ليفر، في انتظار قرار المحكمة.

واستأنف جوكوفيتش حامل اللقب قرار إلغاء تأشيرة دخوله أستراليا من قبل وزير الهجرة أليكس هوك أمام المحكمة الاتحادية، التي ربما تصدر قرارها، الأحد، بشأن ما إذا كان بوسع اللاعب الصربي البقاء في البلاد أو لا.

وبناء على صلاحياته الحالية ألغى هوك تأشيرة جوكوفيتش للمرة الثانية بداعي أنه يشكل خطرا على البلاد لأن وجوده سيشجع الاتجاه المناهض للقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار في أستراليا.

وإذا ما قررت المحكمة رحيل جوكوفيتش عن أستراليا فسيشارك لاعب أخر من التصفيات بدلا منه في البطولة الكبرى.

وحسب برنامج مباريات الغد الذي صدر، الأحد، فإن مباراة جوكوفيتش ستقام بعد المباراة بين الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا والأوكرانية ليسيا تسورنكو في ملعب رود ليفر.

وفي اليوم الأول للبطولة أيضا ستلعب حاملة لقب فردي السيدات اليابانية نعومي أوساكا في مواجهة الكولومبية غير المصنفة كاميلا أوسوريو في المباراة الثانية لجولة المباريات الصباحية في ملعب رودليفر قبل أن يلتقي الإسباني رفائيل نادال مع الأميركي ماركوس جيرونفي نفس الملعب.

وسيلتقي المصنف الثالث وحامل الذهبية الأولمبية الألماني ألكسندر زفيريف مع مواطنه دانييل ألتماير في أولى مباريات المساء في ملعب مارغريت كورت ثاني أكبر الملاعب في ملبورن بارك.