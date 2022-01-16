"المخدرات بالفاصوليا".. طريقة تهريب لا تخطر على البال

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن رجلين حاولا تهريب مخدرات تبلغ قيمتها أكثر من 341 ألف دولار أميركي، كانوا قد وضعوها داخل علب من الفاصوليا المطبوخة.

كما وضعوا كميات أخرى من المخدرات في علب حليب جوز الهند المكثف.

وأرسل رجلان بطردين مما قالا إنها سلع معلبة من سانت لوسيا، وهي دولة تقع في البحر الكاريبي إلى لندن.

وإمعانا في التمويه، تمكن الرجلان من إعادة تعبئة العلب وختمها من جديد وتغليفها بشكل بدا أنها لم تفتح من قبل.

لكن السلطات البريطانية التي فحصت المحتويات وجدت أنها تحتوي على 2.7 كيلوغرام من الكوكايين.

وسافر الرجلان في ديسمبر 2018 إلى سانت لوسيا، وقالا إنهما ذاهبان في عطلة، ومن هناك أرسلا كمية المخدرات عن طريق البريد بعد التمويه واستخدام رخصة قيادة مزورة.

لكن جرى القبض عليهما بعد عامين، وجرى أخيرا توجيه اتهامات لهما بتهريب المخدرات، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا.