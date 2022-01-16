"بقرار نهائي".. نهاية قضية جوكوفيتش في أستراليا

قضت المحكمة الاتحادية في أستراليا، الأحد، بإلغاء تأشيرة لاعب التنس الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش ليسدل الستار على أزمة اللاعب الصربي على خلفية رفضه تلقّي اللقاح المضادّ لفيروس كورونا قبل دخوله البلاد، ويعني ذلك عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

ويأتي قرار المحكمة الاتحادية بعد فشل آليّة ترحيله للمرّة الأولى مطلع الأسبوع، ثم ألغتالحكومة الأستراليّة مرّة جديدة، الجمعة، تأشيرته.

وفي وقت سابق، قال وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك إنّ وجود جوكوفيتش "يمكن أن يشجّع المشاعر المناهضة للتلقيح"، في وقت يواصل المتحوّر أوميكرون التفشي بسرعة كبيرة في البلاد.

وقال محامو جوكوفيتش غير الملقّح ضدّ فيروس كورونا، خلال جلسة استماع طارئة في ملبورن، إنّ جهود الحكومة الأستراليّة لترحيله قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة "غير منطقيّة" و"غير معقولة".

كما استمع قضاء المحكمة الثلاثة إلى موقف الحكومة الأستراليّة، التي تعتبر أنّ وجود الصربي (34 عاما) في البلاد يُشكّل "خطرًا صحّيًا".